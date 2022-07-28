Составлен рейтинг самых дешевых направлений для путешествий по России

Рейтинг самых дешевых направлений для путешествий по России в августе составлен туроператором «Интурист», передают «Известия».

На первом месте по доступности для путешественников оказалась Москва. «Стоимость пакетных туров в Москву для туристов из регионов РФ снизилась на 30-40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года еще и за счет снижения стоимости авиаперевозки. В частности, распродажи проводила компания "Аэрофлот", билет в столицу можно было купить за 1,5 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с сокращением количества иностранных туристов гостиницы начали предоставлять более выгодные внутренние тарифы. Так, стоимость недельных туров в столицу стартует от 22,6 тысячи рублей на двоих.

На втором месте расположился Санкт-Петербург со средней стоимостью 29,3 тысячи рублей на двух человек. Однако цены в отелях города, наоборот, выросли почти на четверть. А неделя в калининградском отеле «три звезды» с завтраками обойдется в 42,3 тысячи рублей. Закрыли пятерку самых бюджетных направлений Татарстан и Кавминводы, с ценами в 43 и 59 тысяч рублей соответственно.

Ранее были названы самые дешевые авианаправления в августе из Москвы. По данным исследования, из столицы дешевле всего долететь до Санкт-Петербурга — цена за билет составляет в среднем две с половиной тысячи рублей.