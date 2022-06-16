Город
Сегодня в 03:20
1 мин.

Москва возглавила рейтинг дорогих городов для путешествий на выходные

Москва возглавила рейтинг дорогих городов для путешествий на выходные
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Рейтинг дорогих городов, подходящих для путешествий на выходные, возглавила Москва, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования проекта TinkoffData, в котором проанализировали транзакции клиентов экосистемы «Тинькофф».

Как отметили специалисты, у Москвы оказался самый высокий «Индекс поездки выходного дня». Этот показатель учитывает самые популярные траты туристов без дороги, включает в себя расходы на ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупку сувениров.

Так, поездка на выходные в столицу обойдется в 8,5 тысяч рублей. «При этом статус самого дорогого города для поездки на уикенд Москва приобрела только в 2021 году, тогда как в 2019-2020 она уступала его курортным Сочи и Ялте», — говорится в исследовании.

При этом самые существенные расходы туристов на проживание были зафиксированы в Сочи, где средняя цена за ночь в отеле — 3,6 тысячи рублей. В Москве доступно жилье за 2,7–3 тысячи рублей за ночь.

Ранее названы самые популярные автобусные маршруты из Москвы в выходные дни. Больше всего поездок было запланировано в Санкт-Петербург.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.