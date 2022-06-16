Москва возглавила рейтинг дорогих городов для путешествий на выходные

Рейтинг дорогих городов, подходящих для путешествий на выходные, возглавила Москва, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования проекта TinkoffData, в котором проанализировали транзакции клиентов экосистемы «Тинькофф».

Как отметили специалисты, у Москвы оказался самый высокий «Индекс поездки выходного дня». Этот показатель учитывает самые популярные траты туристов без дороги, включает в себя расходы на ужин в кафе или ресторане, два перекуса в заведениях фастфуда, поход в бар, ночь в отеле, две поездки на такси и покупку сувениров.

Так, поездка на выходные в столицу обойдется в 8,5 тысяч рублей. «При этом статус самого дорогого города для поездки на уикенд Москва приобрела только в 2021 году, тогда как в 2019-2020 она уступала его курортным Сочи и Ялте», — говорится в исследовании.

При этом самые существенные расходы туристов на проживание были зафиксированы в Сочи, где средняя цена за ночь в отеле — 3,6 тысячи рублей. В Москве доступно жилье за 2,7–3 тысячи рублей за ночь.

Ранее названы самые популярные автобусные маршруты из Москвы в выходные дни. Больше всего поездок было запланировано в Санкт-Петербург.