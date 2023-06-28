Российские телеканалы составили рейтинг хоррор-фильмов о страхах

Топ-10 описывающих главные человеческие страхи хорроров составили российские телеканалы «Настоящее Страшное Телевидение» и «Наука». Рейтинг попал в распоряжение «Мосленты».

Попавшие в список фильмы рассказывают об арахнофобии («Боязнь пауков» режиссера Фрэнка Маршалла, 1990 год), о страхе клоунов («Оно» режиссера Андреса Мускетти, 2017 год), о боязни замкнутых пространств и темноты («Спуск» режиссера Нила Маршалла, 2005 год), о страхе засыпать («Кошмар на улице Вязов» режиссера Уэса Крэйвена, 1984 год), о боязни акул («Челюсти» режиссера Стивена Спилберга, 1975 год), о страхе собак («Куджо» режиссера Льюиса Тига, 1983 год).

В список также вошли повествующий об аэрофобии и страхе смерти фильм «Пункт назначения» режиссера Джеймса Вона (2000 год), картина о страхе глубины «Открытое море» режиссера Криса Кентиса (2003 год), фильм о страхе болезней «Лихорадка» режиссера Элая Рота (2003 год), фильм о боязни призраков и других фантастических существ «Полтергейст» режиссера Тоуба Хупера (1982 год).

Рейтинг приурочен к выходу рассказывающего о природе человеческих страхов цикла документальных фильмов «Фобии». В нем можно увидеть отрывки и из российских фильмов, снятых в жанре хоррор: «Русалка. Озеро мертвых», «Пиковая дама: Черный обряд», «Вдова», «Ледяной демон», «Приворот. Черное венчание», «Ряд 19» и других.

Ранее о приобретенном из-за режиссера Марка Захарова страхе белого цвета в одежде рассказала актриса Олеся Железняк.