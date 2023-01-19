Составлен рейтинг самых популярных гаджетов у москвичей

Рейтинг самых популярных гаджетов у москвичей в 2022 году составили аналитики столичного Департамента информационных технологий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По итогам прошлого года самым часто используемым устройством стал смартфон. Для большинства опрошенных он является альтернативой компьютеру: с его помощью жители узнают новости и решают повседневные задачи. К примеру, в 2022 году 66 процентов трафика на портале mos.ru пришлось именно на мобильные устройства. Это подтверждает высокий уровень доступности городских услуг — их можно получать в любое удобное время и в любом месте, достаточно иметь телефон», — рассказал руководитель продукта «Аналитика» Департамента информационных технологий города Москвы Иван Бутурлин.

У 95 процентов жителей столицы, у которых есть телефон, самой популярной функцией гаджетов стали мессенджеры. По данным Бутурлина, сегодня смартфон есть у всех москвичей в возрасте от 18 до 25 лет. Также устройство часто используют в качестве навигатора, с помощью него читают электронные книги и новости, слушают музыку и просматривают рабочую почту. В числе популярных устройств, помимо смартфонов, горожан отмечали ноутбуки — они особенно востребованы у людей в возрасте от 25 до 55 лет.

Среди домашних устройств лидером по востребованности стала умная колонка — она есть уже у каждого четвертого жителя. 87 процентов горожан пользуются вайфай-роутерами, а у 65 процентов семей есть телевизор с функцией подключения к интернету. Также в Москве вырос спрос на роботы-пылесосы и мелкую бытовую технику.

При этом Бутурлин отметил, что популярность снижается только у кнопочных мобильных телефонов, а востребованность очков виртуальной реальности и фитнес-браслетов остается на прежнем уровне.

Ранее россияне признались в активном мониторинге новостных лент. Больше 75 процентов опрошенных регулярно читают новости в интернете.