Составлен рейтинг самых дешевых новостроек премиум-класса в Москве

Рейтинг самых дешевых новостроек премиум-класса в Москве составили аналитики компании «Метриум». По их данным, более половины из таковых расположены в центре столицы.

«Весной спрос на премиальные новостройки был очень высоким. В этот сегмент рынка пришли клиенты, которые хотели вложить максимум средств для сохранения от инфляции. Они склонны были выбирать готовые новостройки — самый безрисковый вариант, из-за чего теперь образовался некоторый дефицит квартир с ключами на рынке премиум-класса. Цены на них существенно возросли, так как в продаже осталась в основном дорогая недвижимость», — процитировали на сайте «Метриум» коммерческого директора компании-девелопера Optima Development Дмитрия Голева.

Сейчас средняя стоимость квадратного метра в элитных ЖК на всех стадиях строительства составляет 642 тысячи рублей, в готовых новостройках премиум-класса — 848 тысяч рублей, уточнили в компании.

Максимально доступный вариант жилья в этом сегменте — ЖК «Резиденция Тверская» в Тверском районе, где студию площадью 37,5 квадратного метра с полной отделкой можно приобрести за 17 миллионов рублей.

Вторая позиция в рейтинге отдана ЖК «Резиденции Замоскворечье». Там студия площадью 41,2 квадратного метра без отделки стоит 18,5 миллиона рублей.

Третье место досталось ЖК Hill 8 в районе Останкино. Там премиальную студию площадью 46,5 квадратного метра без отделки продают за 25 миллионов рублей.

«Новостройки премиум-класса очень популярны для вложений, поэтому квартиры или апартаменты в готовых зданиях раскупаются быстро. Покупатель получает в распоряжение очень ликвидный инструмент, который легко перепродать в случае необходимости. В то же время квартира в премиальной новостройке отлично подойдет для жизни, если инвестор передумает ее продавать», — приведены на сайте слова управляющего партнера компании «Метриум» Надежды Коркка.

Ранее стало известно о заметном росте объема предложений жилья бизнес-класса в Москве. За первые шесть месяцев 2022 года этот объем достиг 174 тысяч квартир, что на 51 процент больше, чем в первом полугодии 2021 года.