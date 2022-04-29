В Подмосковье очевидцы сняли на видео окрашенную в красный цвет реку

Уточняется, что подобное происходит не впервые. Местные жители считают, что в этом виноваты очистные сооружения, которые сбрасывают в речку канализационные воды.

По информации агентства новостей «Москва», инспекторы экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области совместно с местной администрацией уже приступили к выяснению причин окрашивания реки.

Ранее в подмосковной реке Химка обнаружили разводы, напоминающие бензин. Увиденное возмутило местных жителей.