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В Подмосковье очевидцы сняли на видео окрашенную в красный цвет реку

В Подмосковье очевидцы сняли на видео окрашенную в красный цвет реку
Фото: Telegram-канал «Подъем»

В подмосковном Видном очевидцы заметили и сняли на видео реку, окрашенную в насыщенный красный цвет. Видеозапись опубликовало издание «Подъем».

Кадры были сделаны в СНТ «Колхозник-1». Судя по записи, река Купелинка приобрела неестественный цвет по неустановленным пока причинам. В администрации Ленинского городского округа изданию сообщили, что на место ЧП выехали специалисты для установления точной причины случившегося.

Уточняется, что подобное происходит не впервые. Местные жители считают, что в этом виноваты очистные сооружения, которые сбрасывают в речку канализационные воды.

По информации агентства новостей «Москва», инспекторы экологического надзора министерства экологии и природопользования Московской области совместно с местной администрацией уже приступили к выяснению причин окрашивания реки.

Ранее в подмосковной реке Химка обнаружили разводы, напоминающие бензин. Увиденное возмутило местных жителей.

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