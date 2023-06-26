Рэкетиры «выбивали» из москвича сотни тысяч рублей за вымышленный долг

В автосервисе Подмосковья мужчины вымогали у москвича 600 тысяч рублей за вымышленный долг, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в автосервисе в поселке Томилино двое мужчин избили 35-летнему москвича и потребовали передать 600 тысяч рублей в счет вымышленного долга.

Пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Оказалось, что злоумышленники действовали по заказу 32-летней женщины. Подозреваемые арестованы.

Ранее мужчина выманил у жительницы Подмосковья полмиллиона за ее интимные фото.