Реклама шаурмы в Москве рассмешила россиян
Реклама шаурмы в Москве рассмешила россиян. Пользователи обсудили в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), многопрофильный сервис на одной из улиц столицы.
Автор топика опубликовал в сообществе фотографию, на которой изображено классическое окно с шаурмой. На фасаде при этом перечислен внушительный список предлагаемых услуг, среди которых числятся и кофе с собой, и ремонт телефонов.
В комментариях подписчики начали упражняться в юморе. Кто-то сравнил вывеску фастфуда с растворимым кофе «3 в 1», другие назвали заведение «поистине многопрофильным», а третьи предложили открыть там еще и шиномонтаж.
Один из подписчиков сообщества вспомнил, что встречался с похожим сервисом в другом городе. «У нас во Владивостоке два вьетнамца на четырех метрах в ларьке ремонтируют телефоны, стригут, точат пилы, ножи и там же аксессуары продают для сотовых», — рассказал россиянин.
Многие фолловеры поддержали предпринимателей. «Молодцы, зато стараются, не воруют и не грабят. Честно заработанные деньги своим трудом», — похвалили стартап в комментариях.
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