Реклама шаурмы в Москве рассмешила россиян. Пользователи обсудили в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), многопрофильный сервис на одной из улиц столицы.

Автор топика опубликовал в сообществе фотографию, на которой изображено классическое окно с шаурмой. На фасаде при этом перечислен внушительный список предлагаемых услуг, среди которых числятся и кофе с собой, и ремонт телефонов.

В комментариях подписчики начали упражняться в юморе. Кто-то сравнил вывеску фастфуда с растворимым кофе «3 в 1», другие назвали заведение «поистине многопрофильным», а третьи предложили открыть там еще и шиномонтаж.