Синоптик рекомендовал уменьшение физнагрузок при смоге

«Постарайтесь физически не напрягаться (любая дополнительная физическая нагрузка заставит вас дышать чаще и глубже, что в сложившейся экологической обстановке скажется негативно на вашем здоровье)», — порекомендовал он.

Тишковец посоветовал пить больше чистой воды, по возможности держать окна закрытыми и проводить в квартире влажную уборку, увлажняя воздух. Необходимо также при возможности включить кондиционер и не находиться долго на улице.

Ранее в МЧС подтвердили, что причина замыления на утро четверга, 18 августа, — лесные пожары в Рязанской области.