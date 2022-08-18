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Синоптик рекомендовал уменьшение физнагрузок при смоге

Синоптик рекомендовал уменьшение физнагрузок при смоге
Фото: Гришкин Денис / АГН «Москва»

О сохранении в ближайшие двое суток в Москве запаха гари от лесных пожаров в Рязанской области в своем Telegram-канале написал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По словам синоптика, в воздухе в ближайшие 36-48 часов будет ощущаться едкий запах гари, а также наблюдаться ухудшение видимости.

«Постарайтесь физически не напрягаться (любая дополнительная физическая нагрузка заставит вас дышать чаще и глубже, что в сложившейся экологической обстановке скажется негативно на вашем здоровье)», — порекомендовал он.

Тишковец посоветовал пить больше чистой воды, по возможности держать окна закрытыми и проводить в квартире влажную уборку, увлажняя воздух. Необходимо также при возможности включить кондиционер и не находиться долго на улице.

Ранее в МЧС подтвердили, что причина замыления на утро четверга, 18 августа, — лесные пожары в Рязанской области.

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