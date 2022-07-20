Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от клещей

Роспотребнадзор напомнил россиянам правила, которые помогут защитить детей от клещей на природных территориях. Соответствующие рекомендации появились на сайте ведомства.

«Клещи обитают в траве, невысоких кустарниках и никогда — на деревьях. Клещ прикрепляется к одежде в тот момент, когда человек оказывается рядом, после чего начинает двигаться по одежде вверх в поисках "укромного местечка" на коже под одеждой, где и присасывается», — говорится в сообщении.

Эксперты предупредили, что, если ребенок еще не может уверенно стоять или ходить, необходимо переносить его на руках или перевозить в коляске. В этом случае можно быть уверенным, что он не упадет и не сядет на траву, где обитает большое количество клещей.

При прогулке с ребенком в коляске, которая задевает траву и кустарники, растущие по краям дорожки, нужно заранее обработать нижние детали коляски специальным акарицидным аэрозольным средством для защиты от клещей, чтобы насекомые не смогли заползти по колесам и другим деталям устройства к ребенку, продолжили специалисты.

Детям постарше нужно также обрабатывать одежду акарицидными средствами. Общее время обработки из аэрозольной упаковки составляет от 30 секунд до одной минуты, в зависимости от размера одежды, отметили в ведомстве.

Ранее педиатр, главный врач детской клиники «Рассвет» Сергей Бутрий напомнил алгоритм действий при укусах клещей.