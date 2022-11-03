При реконструкции старой станции метро сохранят ее архитектурную особенность

При реконструкции станции метро «Каширская» Замоскворецкой линии и строящейся Большой кольцевой линии сохранят ее архитектурную особенность — панно. Об этом рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

«Архитектурные особенности оставили — это так называемое панно в виде чеканки, которое есть и станции "Варшавская", что на "Каховской" и на " Каширской"», — пояснил Жуков.