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03:21, 18 октября 2022
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Москвичи поставили рекорд по оформлению недвижимости онлайн

Москвичи поставили рекорд по оформлению недвижимости онлайн
Фото: Unsplash

Москвичи поставили рекорд по оформлению недвижимости онлайн, сообщает столичное управление Росреестра.

«В сентябре 2022 года принято 103 957 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости. Это на 15 процентов больше, чем месяцем ранее (90 362), а по сравнению с сентябрем прошлого года (52 590) показатель увеличился почти в два раза, прибавив 97,6 процента», — говорится в сообщении.

Уже зарегистрировано 73 250 онлайн-заявлений — 70,5 процента от общего количества принятых за месяц, уточняет управление Росреестра.

Ранее раскрыта стоимость вторичных квартир в Москве. Средняя стоимость квартир студийного формата сейчас составляет 9,2 миллиона рублей, однокомнатных — 12,7 миллиона рублей, двухкомнатных — 19,1 миллиона рублей, а трехкомнатных — 32,4 миллиона рублей.

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