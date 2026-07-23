Рекордно дорогое машино-место в Москве выставили на продажу по цене «трешки»

На столичный рынок выставили на продажу самое дорогое парковочное место. Машино-место в строящемся жилом комплексе у Патриарших прудов продают по цене трехкомнатной квартиры. Об этом сообщил агентству «Москва» коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин.

По его словам, стоимость самого дорогого предложения составляет 45,6 миллиона рублей. Оно находится в подземном паркинге клубного дома класса de luxe.

По словам эксперта, в этом проекте цены на парковочные места начинаются от 22,3 миллиона рублей. При этом спрос на них остается стабильным. Проскурин объяснил, что многие девелоперы начинают продавать паркинги уже на поздних этапах строительства или после сдачи дома, поэтому статистика не всегда отражает реальную картину.

Еще один собеседник агентства, главный аналитик «Циан» Алексей Попов, отметил, что средняя стоимость машино-места в московских новостройках сейчас составляет около 3,8 миллиона рублей. Самые доступные варианты можно найти примерно за 468 тысяч рублей в Новой Москве.

Эксперты также обращают внимание, что парковочные места дорожают медленнее квартир. По их оценке, за время строительства их стоимость обычно увеличивается на 12–15 процентов, тогда как жилье прибавляет в цене значительно сильнее.

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