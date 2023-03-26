Синоптики сообщили о рекордном за 75 лет количестве дождей

О рекордном за 75 лет количестве дождей сообщили синоптики центра погоды «Фобос». Специалисты предупредили о выпадении до половины месячной нормы осадков в воскресенье, 26 марта.

«Воскресенье в Центральной России будет самым дождливым в метеоистории 26 марта. Виной тому станет североатлантический циклон, который обрушит на столичной регион от 10 до 19 миллиметров осадков (1-2 ведра дождевой воды на метр квадратный), что составляет 25-50 процентов от всей месячной нормы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пик придется на день — с 12:00 до 15:00. Пока рекорд по осадкам на этот день принадлежит 1951 году, когда количество осадком достигло 11,8 миллиметра.

Ранее синоптик предупредил москвичей о затяжных дождях.