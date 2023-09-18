Москвичи оформили рекордное количество электронных сделок с жильем

Рекордное количество электронных сделок с жильем в Москве зафиксировал Росреестр. В августе 2023 года число онлайн-регистраций в столице стало максимальным за всю историю ведения такой статистики.

«В августе к нам поступило 138 311 заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. Это новый максимум после июня этого года, когда их было принято 127 тысяч», — отметил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Показатель августа текущего года на 24,3 процента превышает показатель июля (111 260 заявлений), на 53,1 процента выигрывает у показателя годичной давности (90 362) и на 158,2 процента — у итогов августа 2021 года (53 558).

Всего за восемь месяцев 2023 года в ведомстве приняли 903 509 онлайн-заявлений, что на 52,8 процента больше, чем за аналогичный период 2022-го и на 114,8 процента показателя 2021-го.

«Устойчивый рост показателей по электронным услугам отражает результаты налаженного взаимодействия с кредитными организациями, застройщиками и органами власти, а также удобство и востребованность цифровых сервисов Росреестра», — заявил Майданов.

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