Синоптик спрогнозировал температурные рекорды в выходные в Москве

Самую теплую трехдневку месяца с пятницы по воскресенье, 22-24 сентября, в Москве пообещал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Днем воздух будет прогреваться до 24 градусов тепла. Рукой подать до рекордных 25-26 градусов, которые в эти дни отмечались соответственно в 2018, 1924 и 2015 годах. Ну, чем не август, а то и июль?» — написал синоптик и отметил, что температура даже превосходит по средним значениям показатели начала сентября.

Шувалов отметил, что уже в понедельник, 25 сентября, погода вновь станет ближе к осенней. Днем воздух прогреется лишь до плюс 17-19 градусов.

Ранее синоптик пообещал возвращение июльской погоды в столицу.