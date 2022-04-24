В Москве раскрыли схему мошенничества с ремонтом квартир

В Москве задержали мошенника, прикидывавшегося работником по ремонту квартир. Подробности схемы злоумышленника раскрыла пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В полицию обратилась жертва афериста. Женщина сообщила, что наняла псевдоработника в интернете и перечислила на его счет более 1,3 миллиона рублей, а также передала ему 1,5 миллиона рублей наличными в качестве предоплаты услуг. Однако мужчина не выполнил свои обязательства и не поставил материалы. Общий ущерб от мошеннических действий составил более 2,8 миллиона рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого по месту жительства в Подмосковье. Им оказался 35-летний ранее судимый приезжий. Его заключили под стражу и возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Аферист успел использовать похищенные деньги на свое усмотрение.

Ранее в Москве мошенники прикинулись поставщиками офисной бумаги и обманули монахов Сретенского ставропигиального мужского монастыря.