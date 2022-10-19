В Москве заметно выросло число переезжающих в новые квартиры по реновации семей

Число переезжающих в новые квартиры по программе реновации москвичей заметно выросло, сообщается на сайте мэра столицы. С начала 2022 года новоселье отпраздновали 13583 семьи, что на 60 процентов превышает показатель всего 2021 года — 8192 семьи. В четвертом квартале планируется начать переселение еще более десяти тысяч человек.

«Темпы реализации программы реновации постоянно растут. С каждым годом жители активнее участвуют в переезде и быстрее определяются с выбором квартир», — рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

По программе реновации москвичам предоставляется жилье в привычных для них районах города, уточняется на сайте. Квартиры сдаются с отделкой, необходимым оборудованием и сантехникой. Одновременно создается комфортная городская среда — на первых этажах новостроек открываются магазины и предприятия сферы услуг, развиваются общественные пространства.

«Больше всего договоров — 3675 — с начала 2022 года было заключено с жителями юго-востока столицы. На юге в новые квартиры переехали 1614 семей, на севере — 1338, на юго-западе — 1253, на западе — 1226», — рассказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее были названы районы Москвы с самым активным переселением по программе реновации. Первое место в рейтинге досталось Люблино.