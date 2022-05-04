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Репетиция парада в небе над Москвой попала на видео

Репетиция парада в небе над Москвой попала на видео
Фото: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В небе над Москвой прошла репетиция воздушной части парада, который состоится в День Победы. Подготовка к празднику попала на видео, выложенное в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

На кадрах запечатлено, как военная авиация пролетает над жилыми домами в столице. Самолеты оставляют след в небе в виде бело-сине-красных цветов российского флага.

Ранее стало известно, что последняя ночная репетиция парада в честь 77-летия Победы перед генеральной репетицией пройдет в Москве 4 мая. В связи с этим на части столичных улиц закрыли или перекрыли движение.

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