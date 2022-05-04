Репетиция парада в небе над Москвой попала на видео

На кадрах запечатлено, как военная авиация пролетает над жилыми домами в столице. Самолеты оставляют след в небе в виде бело-сине-красных цветов российского флага.

Ранее стало известно, что последняя ночная репетиция парада в честь 77-летия Победы перед генеральной репетицией пройдет в Москве 4 мая. В связи с этим на части столичных улиц закрыли или перекрыли движение.