Реставрацию исторического здания ансамбля «Станция Ховрино» завершили

Специалисты завершили комплексную реставрацию исторического здания, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Станция Ховрино» на улице Путейской в Москве. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства столицы.

Реставраторы расчистили кирпичную кладку и произвели ее вычинку, а также обработали поверхность специальным составом, загрунтовали и окрасили здание в исторический цвет.

Кроме того, была выполнена отделка интерьеров, раскрыты заложенные оконные и дверные проемы, и воссозданы по историческим образцам двери.

«Это историческое здание — пример промышленной и гражданской архитектуры начала XX века. Архитектор проекта — Александр Померанцев. Для Николаевской (ныне — Октябрьской) железной дороги он разработал целый комплекс типовых зданий в едином стиле, что было редкостью для того времени», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что возрождение Московского ипподрома близится к завершению.