Ресторатор набросился с кулаками на посетителя подмосковного бара
Ресторатор набросился с кулаками на посетителя бара «Нахмеле» и попал на видео.
Подмосковный ресторатор набросился с кулаками на посетителя бара «Нахмеле» в Красногорске и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Shot.
По информации канала, бар «Нахмеле» открылся в районе Павшинская пойма около года назад и сразу завоевал внимание местных жителей. Это вызвало недовольство хозяев соседних заведений, которые с тех пор заметно опустели. Один из них стал регулярно наведываться в новый бар с угрозами.
Вечером в понедельник, 30 октября, хозяин конкурирующего с «Нахмеле» заведения вновь ворвался туда и начал хамить персоналу и посетителям. Один из гостей ответил ресторатору в аналогичном тоне, между ними завязался рукопашный бой. Мужчин быстро разняли, но агрессор успел сломать оппоненту нос.
Прибывшие по вызову силовики задержали ресторатора, но после составления протокола о мелком хулиганстве отпустили. Хозяин нового бара выдал всем своим работникам перцовые баллончики на случай нового визита соседа, уточняет Shot.
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