Ресторатор набросился с кулаками на посетителя подмосковного бара

Подмосковный ресторатор набросился с кулаками на посетителя бара «Нахмеле» в Красногорске и попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Shot.

По информации канала, бар «Нахмеле» открылся в районе Павшинская пойма около года назад и сразу завоевал внимание местных жителей. Это вызвало недовольство хозяев соседних заведений, которые с тех пор заметно опустели. Один из них стал регулярно наведываться в новый бар с угрозами.