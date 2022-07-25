В московском дворе заметили ретро-автомобиль

Москвичка заметила в одном из дворов на Нагорной улице ретро-автомобиль и поделилась его фотографией в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Это же 21-я "Волга" второй серии, а всего серий было три!» — поделился знаниями один из юзеров. «А где олень на капоте? У моего деда такая же была, только бежевая, 1961 года выпуска», — возмутилась другая.

Многие пользователи сети находку россиянки оценили. «Ох, красавица!», «Можно, наверное, начать повторный выпуск. Хорошая была машина по мнению очень многих владельцев», «В музее ей самое место. В родном виде совсем их мало осталось», — написали они.

Нашлись среди комментаторов и те, кто отметил недостатки машины: «Решетка радиатора подфарникам не соответствует», «Диски уже ржавые», «С оленем красивее».

Ранее в Москве заметили необычную машину «путешественников во времени». Фото служебного ретро-автомобиля быстро распространилось по сети.