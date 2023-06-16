В Роспотребнадзоре посоветовали изменить режим в жару

Рекомендации по изменению режима в жару дали специалисты Роспотребнадзора. Во избежание перегрева они посоветовали ограничить физические нагрузки.

«Ближайшая неделя обещает быть жаркой. Это может привести к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», — отметили представители ведомства.

Они призвали в жаркое время ограничить время пребывания на улице, а помещения регулярно проветривать. Физические нагрузки и потребление мяса следует снизить до минимума. От жирной пищи лучше совсем отказаться, отдавать предпочтение стоит рыбе, морепродуктам, тщательно вымытым овощам и фруктам. Приемы пищи безопаснее всего устраивать утром и вечером, а не в самое жаркое время дня.

Нужно пить минимум 1,5 литра жидкости в день, но при этом отказаться от сладких, газированных, энергетических и алкогольных напитков. Увеличивать количество потребления воды не стоит только людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

В течение дня специалисты порекомендовали принимать прохладный душ, а для купания на открытом воздухе выбирать только места, отведенные и оборудованные для этих целей.

Выходы на улицу лучше планировать в утренние и вечерние часы, надевая при этом легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки.

«Обязательно пользуйтесь головным убором и солнцезащитными очками. Посещайте те магазины, кинотеатры и другие объекты массового скопления людей, где есть кондиционер», — призвали специалисты ведомства.

Ранее сообщалось, что городские службы начали охлаждать жаркую Москву распылением воды.