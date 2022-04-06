Более двух лет ребенок из Подмосковья прожил с резинкой от шарика в носу

Более двух лет ребенок из подмосковного города Пушкино прожил с резинкой от шарика в носу. Для ее извлечения понадобилось медицинское вмешательство. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

По информации агентства, в Московскую областную больницу имени профессора Розанова обратились родители шестилетнего ребенка с жалобами на то, что тот плохо дышит носом и оттуда исходит неприятный запах. Семейная пара предположила аденоиды, однако это не подтвердилось.

«В результате проведенной диагностики у ребенка выявили ринолит — носовой камень, который образуется в результате длительного нахождения в носу инородного предмета», — сообщили в пресс-службе. Вскоре было установлено, что резинку от шарика пострадавший засунул себе в нос более двух лет.

Как уточнили в ведомстве, процедура по извлечению инородного тела эндоскопическим методом заняла несколько минут. Сейчас ребенок хорошо дышит, неприятный запах исчез.

Ранее сообщалось, что трехлетняя москвичка более месяца прожила с горошиной в легком.