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В России задумали решить проблему «резиновых квартир»

В России задумали решить проблему «резиновых квартир»
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Проблему «резиновых квартир» в России задумали решить депутаты Государственной Думы. По их мнению, в этом поможет ввод ограничения на допустимое количество людей, которых можно зарегистрировать в жилье. Об этом «Известиям» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По его словам, планируется ввести запрет на регистрацию на шести квадратных метрах жилья более одного человека, если люди не являются родственниками. Предложение было направлено в МВД, чтобы узнать, как ведомство относится к подобному ограничению.

На сегодня закон предусматривает, что собственники могут прописывать в своих квартирах других жильцов. Однако иногда люди выбирают для этой цели асоциальных граждан и прописывают в квартирах десятки даже незнакомых человек. «В первую очередь подобные схемы используются для хищения бюджетных средств — через незаконное получение пособий и других мер поддержки, а также для организации незаконной миграции», — объяснил Якубовский.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил изданию, что только в одной Москве на данный момент установлено около 70 «резиновых квартир», где зарегистрированы в общей сложности более 14 тысяч человек.

Ранее хозяин «резиновой квартиры» в Зеленограде попался на воровстве.

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