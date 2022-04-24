Вильфанд спрогнозировал москвичам резкие перемены погоды

Следующая неделя в Москве начнется с потепления, однако потом резко похолодает. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник совсем теплая погода — 17-19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем — 16-18 градусов», — рассказал синоптик.

Однако, в среду, 27 апреля, в столице резко похолодает. Ночью температура будет около 5-6 градусов тепла, днем 10-12 градусов, отметил специалист.

Вильфанд добавил, что в дальнейшем похолодание продолжится. В четверг в столице столбики термометров ночью будут опускаться до 0 градусов. Днем воздух в Москве прогреется лишь до плюс 5-10 градусов.

Ранее стало известно, что в Пасху температура воздуха в столице прогреется до 14-16 градусов.