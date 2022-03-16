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Метеорологи спрогнозировали резкое потепление в Москве в выходные

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Метеорологи спрогнозировали резкое потепление в Москве в выходные
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Гидрометцентре спрогнозировали резкое потепление в Москве в выходные. Об этом свидетельствуют опубликованные на официальном сайте метеобюро данные.

Так, в воскресенье, 20 марта, в столице ожидается переменчивая облачность. Дневная температура воздуха при этом составит от четырех до девяти градусов тепла. Западный ветер будет дуть со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

В ночь на понедельник температура местами также не опустится ниже нуля и будет находиться в районе двух градусов тепла.

Осадков в субботу и воскресенье не прогнозируется.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам первоапрельскую погоду в середине марта.

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