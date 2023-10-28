Москвичам пообещали резкое потепление

Резкое потепление пообещала москвичам главный специалист Метеобюро Татьяна Позднякова. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, что воздух в столице прогреется более чем на 10 градусов.

По словам специалиста, в понедельник в городе ожидается до плюс 2-4 градусов. Во вторник потеплеет до плюс 8-12 градусов. В среду температура воздуха на улице достигнет максимальных значений — столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла.

Ранее жителей столицы предупредил о ноябрьской погоде на выходных.