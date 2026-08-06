Опубликовано 06 августа 2026, 07:231 мин.
Рижский вокзал в Москве в четвертый раз выставят на торги
В Москве Рижский вокзал в четвертый раз выставят на торги.
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press
В четвертый раз столичный Рижский вокзал будет выставлен на торги. Об этом сообщает РЖД, пишет ТАСС.
Легендарный вокзал построили в 1901 году. Общая площадь составляет 3 925,5 квадратных метра. На данный момент он не используется для обслуживания пассажиров.
Для активов такого масштаба длительный цикл продажи — нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро, пояснили в РЖД. На данном этапе рынок изучает объект.
Ранее на торги выставили небоскреб под названием Moscow Towers в деловом квартале Москва-Сити. Стартовая стоимость объекта составляет 280,8 миллиарда рублей.