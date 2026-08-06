Рижский вокзал в Москве в четвертый раз выставят на торги

В четвертый раз столичный Рижский вокзал будет выставлен на торги. Об этом сообщает РЖД, пишет ТАСС.

Легендарный вокзал построили в 1901 году. Общая площадь составляет 3 925,5 квадратных метра. На данный момент он не используется для обслуживания пассажиров.

Для активов такого масштаба длительный цикл продажи — нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро, пояснили в РЖД. На данном этапе рынок изучает объект.

Ранее на торги выставили небоскреб под названием Moscow Towers в деловом квартале Москва-Сити. Стартовая стоимость объекта составляет 280,8 миллиарда рублей.