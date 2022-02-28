Москвичи назвали роботов-курьеров слишком медленными

Москвич в группе Facebook «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» выложил фотографию роботов-курьеров, но пользователи назвали их слишком медленными.

Автор поста написал о том, что «Почта России приобретает иной смысл». По его словам, в почтовом отделении на 1-й Тверской-Ямской появилось два шустрых агрегата, доставляющими посылки до двери вашего подъезда в удобное время за один рубль. «Помните лозунг из "Золотого теленка": "Железный конь идет на смену крестьянской лошадке"», — отметил москвич, говоря нововведениях компании.

Однако со словами автора топика согласились не все. Одна из жительниц столицы рассказала, что электронные доставщики не такие уж и быстрые. «Они еще иногда заезжают внутрь, так же медленно, как работает это отделение», — высказала свое мнение женщина.

Остальные в комментариях поинтересовались, как эти агрегаты работают на Кудринской улице, где вход в отделение почты осуществляется по лестнице. Однако ответа на вопрос пока не получили.

Ранее россияне предложили отправлять роботов-доставщиков за пивом.