Роботы-доставщики начнут работать в московских больницах

Московские больницы начнут в пилотном режиме использовать роботов-доставщиков для перевозки лекарств и образцов крови, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Пока что роботов начали тестировать в ГКБ №15 имени Филатова и ГКБ №1 имени Пирогова. Роботы курсируют между больничными корпусами, доставляя пробы биоматериалов и расходные материалы в лабораторию, а также могут отвезти лекарства из аптеки на территории больницы в отделение.

Перед запуском роботов-доставщиков специалисты проработали все необходимые маршруты, а сотрудники стационаров прошли специальное обучение по использованию роботов в своей работе. Они могут управлять доставкой с помощью смартфонов.

В феврале в Москве провели эксперимент с роботом Unitree G1, которого задействовали в качестве дворника для уборки снега. Блогеры использовали арендованного робота, который способен передвигаться и управлять конечностями. Его оснастили метлой и лопатой, надели на него жилет и резиновые сапоги.