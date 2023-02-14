Определены самые романтичные города России

Самые романтичные города России определили жители страны в совместном опросе сервисов «Работа.ру» и 2ГИС, его результаты есть в распоряжении «Мосленты».

«Самым романтичным городом страны, по мнению россиян, является Санкт-Петербург. Опрошенные выбирают город за его красивую архитектуру, большое количество парков и скверов, а также красивую природу в городе и его окрестностях», — говорится в исследовании.

За Северную столицу проголосовали 42 процента респондентов. В первую пятерку вошли Сочи (31 процент), Калининград (22 процента), Москва (20 процентов) и Анапа (15 процентов).

В Сочи и Калининграде особыми преимуществами оказались близость к морю и красивая природа. Сочи россияне больше ценят за красивую архитектуру и ландшафт, а Калининград — за множество парков, скверов и садов.

Москву каждый пятый россиянин считает самым подходящим городом для свиданий благодаря большому количеству парков и скверов в городе, широкому выбору развлечений и досуга, а также большому числу модных ресторанов и кафе.

«Черноморский город Анапа цепляет россиян природой, красивыми парками, местами отдыха и близостью к морю. Замкнули рейтинг Краснодар (9 процентов) и Казань (6 процентов)», — рассказали в 2ГИС.

Ранее лучшие места для свиданий в Москве назвали участники специального голосования в проекте «Активный гражданин».