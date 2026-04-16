Росгвардейцы выстроили «паровозик» из воров-мигрантов

В подмосковном Пушкино сотрудники Росгвардии поймали банду воров-мигрантов. Об этом сообщается в Telegram-канале службы.

Пятеро рецидивистов из Средней Азии проникли на территорию центра детского творчества «Станция юных техников». Она планировали вынести оттуда станки и сдать их на металлолом.

При появлении наряда Росгвардии злоумышленники бросились бежать, но были пойманы. Бойцы выстроили мигрантов «паровозиком» — очередь с руками на туловище впередиидущего человека — и в таком виде завели в отдел полиции.

Позднее выяснилось, что выходцы из ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 38 лет причастны более чем к десяти аналогичным преступным эпизодам.

