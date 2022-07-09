Роспотребнадзор предупредил грибников об опасности

О потенциальной опасности предупредил грибников Роспотребнадзор.

Чтобы предупредить пищевое отравление, важно соблюдать ряд правил, отмечает ведомство. Собирать грибы следует вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест и в экологически чистых районах. Важно руководствоваться фразой: «Не знаешь — не бери!», то есть собирать исключительно знакомые виды. Срезать каждый гриб надо с целой ножкой.

Не рекомендуется складывать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к скорой порче и повреждению ножек грибов, что затруднит их последующую переборку и сортировку, а также может привести к попаданию в блюдо ядовитых грибов. Для похода за грибами рекомендуются корзины.

Принесенный домой «улов» следует перебрать, отсортировать по видам, тщательно пересмотреть. «Выкидывайте все червивые, перезревшие, без ножек, дряблые грибы, а также несъедобные и ядовитые, если их все-таки по ошибке собрали», — говорится в сообщении.

Запрещено пробовать грибы во время сбора, мариновать или солить в оцинкованной посуде и глиняной глазурованной посуде, хранить в тепле — это скоропортящийся продукт. Подвергать их кулинарной обработке следует в день сбора.

Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными. Только их можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания, уточняет Роспотребнадзор.

Ранее россияне вспомнили о поездках за грибами в Домодедово в годы СССР. Один из участников дискуссии заметил, что сейчас на месте той рощи расположена платная стоянка.