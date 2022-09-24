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19:11, 24 сентября 2022
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Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к прививке против гриппа

Роспотребнадзор дал рекомендации по подготовке к прививке против гриппа
Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Рекомендации по подготовке к прививке против гриппа дал Роспотребнадзор. В ведомстве напомнили, что вакцинация важна, поскольку заболевание чревато серьезными осложнениями — например, пневмонией и синуситом, а также может привести к усугублению хронических патологий, особенно сердечно-сосудистой системы.

Так, в принятии здоровым человеком антигистаминных препаратов и прохождении обследования перед вакцинацией нет необходимости. Особенно важно сделать прививку людям, находящимся в группе риска: пожилые и имеющие хронические заболевания. Однако при признаках простуды процедуру стоит перенести. После перенесенного ОРВИ или COVID-19 необходимо воздерживаться от вакцинации в течение двух-четырех недель. Сроки лучше уточнить у врача, они зависят от тяжести течения инфекции.

Рекомендуется пройти вакцинацию за три-четыре недели до начала сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Если вы все же опоздали с прививкой и сделали ее, когда уже начинали заболевать, следует остаться дома и вызвать врача, предупредили в Роспотребнадзоре.

Ранее Онищенко развеял основные мифы о прививках против гриппа. Так, по словам врача, многие уверены, что прививка от гриппа не помогает, потому что вирус каждый год мутирует.

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