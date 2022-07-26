Роспотребнадзор рекомендовал носить маски из-за новых подвариантов омикрона

Носить маски в многолюдных местах из-за появления новых подвариантов омикрона рекомендовал Роспотребнадзор. В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации раз в полгода.

«В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма "Омикрон", сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор сообщает, что показатели заболеваемости за последнюю неделю начали расти. Они увеличились на 48,9 процентов по сравнению с прошлой неделей и на 50,2 процента оказались выше средних показателей за последний месяц.

Ранее врач-иммунолог оценила вероятность нового локдауна. Она отметила, что такая ситуация маловероятна при профилактике повторного заражения.