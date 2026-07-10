Роспотребнадзор одобрил 55 зон для купания в Подмосковье

Управление Роспотребнадзора по Московской области признало 55 водоемов региона пригодными для купания. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на текущий момент управлением Роспотребнадзора по Московской области выдано 55 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам», — указали в Роспотребнадзоре.

Полный список одобренных для купания мест можно посмотреть на официальном сайте ведомства 50.rospotrebnadzor.ru. Однако при этом Роспотребнадзор отозвал разрешение на купание у некоторых зон отдыха — таких мест оказалось восемь.

Ранее сообщалось, что самыми выгодными месяцами для отпуска до конца 2026 года будут сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из этих месяцев по 22 рабочих дня. Отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев, поэтому в месяцы с большим количеством рабочих дней разница между отпускными и заработной платой часто складывается в пользу отпуска.