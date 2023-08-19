Россиян предупредили о подорожании двух видов алкоголя

Вино и коньяк в ближайшее время подорожают в России на 4-5 процента, сообщает издание Baza. Повышение цен связано с подорожанием бумаги, пленок, бутылок и другой продукции, которую закупают заводы.

По данным Baza, сложившаяся ситуация стала предметом споров между крупными ретейлерами и производителями. Торговые сети отказываются от повышения цен на продукцию, ссылаясь на договоры, в которых указаны сроки или объемы, а также определенная стоимость. В результате производители поставляют спиртное в магазины по невыгодным для себя ценам, чтобы не платить штрафы за неотгрузку.

Ранее россиянам спрогнозировали подорожание майонеза. Цена на него вырастет на 5-12 процентов.