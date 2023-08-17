Россиян предупредили о смертельной опасности домашних заготовок

О смертельной опасности домашних заготовок предупредил Роспотребнадзор. В ведомстве заявили, что их употребление может вызвать развитие опасного заболевания — ботулизма.

Ботулизм поражает центральную и периферическую нервные системы, что негативно влияет на работу всех органов. Несвоевременное обращение за медицинской помощью часто приводит к смерти.

Заболевание возникает из-за попадания в банки некоторых микроорганизмов. Они выделяют опасный для человека токсин и вызывают отравление в срок от двух часов до нескольких суток. Начальными симптомами интоксикации в ведомстве назвали слабость, головную боль и запоры.

Кроме того, о заражении свидетельствует ухудшение зрения, сухость во рту, изменение голоса, невнятная речь. При этом температура тела либо остается в норме, либо немного повышается.

Ранее эндокринолог составила список запрещенных в жару продуктов.