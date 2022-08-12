Россияне заявили о планах скопить к пенсии миллиард рублей

Скопить к выходу на пенсию миллиард рублей планирует около 12 процентов россиян. Результаты опроса, проведенного «СберНПФ» и холдингом Rambler&Co, есть в распоряжении «Мосленты». В исследовании приняли участие 2,7 тысячи человек по всей стране.

Каждый седьмой опрошенный рассчитывает на накопления не менее 100 миллионов рублей, четверти респондентов достаточно 20-50 миллионов рублей, а 23 процентам — пяти-десяти миллионов рублей. Меньшими суммами готовы довольствоваться 12 процентов опрошенных: девять процентов из них хотели бы иметь к пенсии от одного до пяти миллионов рублей, три процента — до миллиона рублей.

При этом 26 процентов респондентов считают, что накопления нужны для комфортного отдыха на пенсии, а каждый седьмой планирует собирать их не только для себя, но и для семьи на пару поколений вперед.

Ранее россиянам перечислили условия получения надбавки к пенсии. Ее можно получить при достижении 80-летнего возраста.