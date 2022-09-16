Россияне заинтересовались покупкой вторичного жилья в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на «НДВ Супермаркет Недвижимости».

«Объем предложения на вторичном рынке восстанавливается после заметного сокращения в феврале — за весну и лето он увеличился на треть. Согласно прогнозам специалистов компании, осенью спрос будет ощутимо выше, чем летом, что может даже привести к небольшому росту цен на вторичном рынке», — говорится в сообщении.

Так, уже в первой половине сентября на рынке вторичного жилья Москвы, по данным специалистов, наблюдается оживление: на 20 процентов по сравнению с августом увеличилось количество звонков с запросами консультаций.

В связи с расширением предложения «вторички» собственники стали чаще соглашаться на торг. В среднем они готовы уступить три-пять процентов от стоимости.

Ранее в Москве стали чаще покупать квартиры на этапе строительства. Число сделок при покупке квартир в Москве в июле-августе на 15 процентов превысило аналогичный результат 2021 года.