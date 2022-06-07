Россияне назвали самые частые причины раннего ухода с работы

Самые частые причины раннего ухода с работы россияне назвали в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В исследования приняли участие 1600 трудоустроенных и совершеннолетних граждан.

Чаще всего респонденты раньше уходили с работы для посещения врача. Таких ответов оказалось 29 процентов. Восемь процентов респондентов отпрашивались по семейным обстоятельствам, по пять процентов — для решения вопросов с детьми или бытовых проблем, оформления документов. По два процента оправдывались отъездом на похороны, по личным вопросам и на помощь родственникам. По одному проценту отлучались в связи с учебой или сдачей экзаменов, с плохим самочувствием и проблемами с автомобилем.

При этом 88 процентов россиян называли руководству реальную причину раннего ухода, пять процентов — выдуманную, а еще семь процентов решили воздержаться от ответа.

Почти каждый пятый респондент (18 процентов) заявил, что никогда не отпрашивается с работы.

Ранее россияне заявили о планах скопить пять миллионов рублей к пенсии. По данным специалистов, только каждый девятый россиянин откладывает на старость.