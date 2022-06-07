Город
Сегодня в 04:32
1 мин.

Россияне назвали самые частые причины раннего ухода с работы

Россияне назвали самые частые причины раннего ухода с работы
Фото: Israel Andrade / Unsplash

Самые частые причины раннего ухода с работы россияне назвали в ходе опроса сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. В исследования приняли участие 1600 трудоустроенных и совершеннолетних граждан.

Чаще всего респонденты раньше уходили с работы для посещения врача. Таких ответов оказалось 29 процентов. Восемь процентов респондентов отпрашивались по семейным обстоятельствам, по пять процентов — для решения вопросов с детьми или бытовых проблем, оформления документов. По два процента оправдывались отъездом на похороны, по личным вопросам и на помощь родственникам. По одному проценту отлучались в связи с учебой или сдачей экзаменов, с плохим самочувствием и проблемами с автомобилем.

При этом 88 процентов россиян называли руководству реальную причину раннего ухода, пять процентов — выдуманную, а еще семь процентов решили воздержаться от ответа.

Почти каждый пятый респондент (18 процентов) заявил, что никогда не отпрашивается с работы.

Ранее россияне заявили о планах скопить пять миллионов рублей к пенсии. По данным специалистов, только каждый девятый россиянин откладывает на старость.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.