Россияне назвали зарплату мечты

Россияне назвали желаемый размер зарплаты. В 2026 году они хотели бы получать 180 тысяч рублей, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть у РИА Новости.

При этом наибольшее число респондентов, 35,1 процента, указали, что хотели бы получать 100 тысяч рублей, 17,5 процента назвали сумму в размере 150 тысяч рублей, а 19,6 процента — 200 тысяч рублей. Свыше этого желают зарабатывать 22,7 процента опрошенных, и почти половина из них (10,3 процента) выбрали вариант «более 400 тысяч рублей».

Также подавляющее большинство респондентов предпринимают дополнительные действия, чтобы повысить свой уровень доходов. Чаще всего они ищут подработки на стороне — об этом заявили 35,4 процента респондентов, сказано в исследовании.

В опросе приняли участие более 1,5 тысячи работающих человек по всей России.

Ранее сообщалось, что самая высокая зарплата, которую в России могут получать мигранты, составляет 380 тысяч рублей в Москве на должности председателя правления.