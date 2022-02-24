Россияне вспомнили о массовых купаниях в Останкинском пруду

Россиянин поделился фотографией массового купания в Останкинском пруду на фоне Храма Живоначальной Троицы, сделанное в 1980-х. Под его постом в Facebook-группе «О Москве и москвичах (О тебе и обо мне)» пользователи сети вспомнили, как и сами отдыхали в этом месте столицы во времена СССР. Многие отметили, что сейчас за подобное, вероятно, пришлось бы понести наказание.

«Я тоже с удовольствием загорала там в начале 70-х, во время сессии!», «И мы там были в начале 70-х», — поделились юзеры. Один из фолловеров интернет-сообщества подчеркнул, что раньше в столице мест для купания было значительно больше, чем в наши дни.

«Мне кажется, сейчас подобное фото создало бы персонажам-участникам определенные трудности», — поделился мыслями подписчик группы. Другой поддержал его мысль, согласившись, что сегодня фотография в купальном костюме на фоне храма может обернуться штрафом.

Ранее снявшейся в полуголом виде возле мечети в Москве блогерше пригрозили штрафом.