Россиянин под Москвой «съел» несколько лезвий от бритвы

В подмосковном Наро-Фоминске спасли мужчину, который проглотил несколько лезвий от бритвенного станка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Россиянин, оказавшись в больнице, не пояснил, зачем решил «съесть» лезвия от бритвы. Медики в срочном порядке оказали помощь.

Было решено сделать операцию — специалисты эндоскопическим методом извлекали острые предметы. «Главная сложность подобных вмешательств — высокий риск повреждения пищевода и желудка. Любое неосторожное движение может привести к серьезной травме внутренних органов», — заявил врач-эндоскопист Илья Дымов.

Пациента удалось успешно прооперировать, избавив его от опасных лезвий в животе. На данный момент он чувствует себя хорошо и продолжает восстанавливаться под наблюдением врачей.

Ранее в столичной Морозовской больнице врачи спасли 10-летнего ребенка, достав из его носа 16 магнитов. Незадолго до этого еще одна девочка из Москвы стала жертвой магнитных шариков — ребенок проглотил 16 штук.