Россиянин упал со второго этажа ГУМа при попытке сделать селфи

В Москве мужчину госпитализировали после падения со второго этажа ГУМа, сообщил Telegram-канал SHOT. Россиянин попытался сделать селфи на перилах главного универмага страны, но его перевесил рюкзак.

Сорвавшийся упал и оказался на первом этаже возле фонтана. Его отвезли в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского с переломом крестца.

Ранее из-за селфи молодой человек сорвался с высотки в Москве. 25-летний мужчина пытался сделать экстремальное фото на парапете, упал и скончался на месте.