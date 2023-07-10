Пьяная россиянка протаранила на каршеринге несколько машин и попала на видео

Жительница подмосковных Люберец на каршеринге протаранила несколько припаркованных у тротуара автомобилей. Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы».

На кадрах автомобилистка движется по односторонней полосе, периодически сталкивая другие транспортные средства. В результате у автомобиля каршеринга отлетела фара. О степени повреждения других автомобилей неизвестно.