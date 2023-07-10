09:09, 10 июля 2023
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Пьяная россиянка протаранила на каршеринге несколько машин и попала на видео
Жительница Люберец протаранила на каршеринге несколько припаркованных автомобилей.
Кадр: Telegram-канал «Мои Люберцы»
Жительница подмосковных Люберец на каршеринге протаранила несколько припаркованных у тротуара автомобилей. Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Мои Люберцы».
На кадрах автомобилистка движется по односторонней полосе, периодически сталкивая другие транспортные средства. В результате у автомобиля каршеринга отлетела фара. О степени повреждения других автомобилей неизвестно.
Как сообщают очевидцы, женщина села за руль в нетрезвом состоянии. Она задержана.
Ранее в Московской области Lada протаранила машину ДПС и попала на видео.