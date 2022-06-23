Россиянка нашла мертвого хамелеона в пачке с овощной смесью известного бренда

Россиянка обнаружила в пачке с овощной смесью мертвого хамелеона. О случившемся рассказала в своем Telegram-канале московский блогер Алеся Стародубова. Комментарием производящей продукт компании «Мослента» пока не располагает.

Алеся Стародубова опубликовала сделанную покупательницей фотографию замороженного трупа ящерицы в пачке со смесью «Овощное трио» от известного в России бренда. Снимок шокировал пользователей сети.

«Боже мой», «Вот это экзотика. Бедный…», «После такого овощи боязно покупать будет», — отреагировали фолловеры. Кто-то пожалел хамелеона, попавшего в пачку с овощами.

Одна из комментаторов рассказала о своих неожиданных находках в еде. «В банке с консервированным горошком попался колорадский жук. В пакете сухого лаврового листа нашла плоского сухого богомола», — вспомнила женщина.

«Мосленте» пока не удалось получить комментарий компании «Морозко Green», производящей смесь. По указанному на ее сайте телефону трубку не поднимают. На письменный запрос компания в четверг также не ответила.

Ранее жительница Подмосковья купила консервированные огурцы с червями в местном продуктовом магазине.