Подмосковные врачи помогли россиянке родить девятого ребенка

Родить девятого ребенка путем шестого в ее жизни кесарева сечения россиянке помогли врачи Московского областного перинатального центра в Балашихе, передает Минздрав Подмосковья.

«В результате кесарева сечения на матке остается рубец, и после каждой операции он истончается. При последующих беременностях возникает высокая вероятность разрыва матки, повышается риск развития кровотечения. В данном случае мы вели пациентку на всех этапах — от беременности до родоразрешения», — процитировали в ведомстве главного врача перинатального центра Ольгу Серову.

Несмотря на высокие риски, медикам удалось пролонгировать беременность до доношенного срока. Помимо прочего, у пациентки наблюдался выраженный спаечный процесс, что осложняло доступ к матке. Но операция прошла успешно, и на свет появился мальчик весом 3980 граммов.

Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой.

Ранее врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли 42-летней жительнице Подмосковья родить 11-го ребенка. Мальчик весом 2930 граммов и ростом 48 сантиметров появился на свет в результате кесарева сечения.