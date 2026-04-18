Россиянки стали чаще рожать «для себя» от доноров, спрос на искусственное оплодотворение увеличился на 50 процентов за последние 4 года. Об этом пишет Baza.

Явление получило название «соло-материнство». В отличие от статуса «мать-одиночка», соло-мама делает акцент на самостоятельном решении воспитывать детей. Спрос на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и внутриматочную инсеминацию (ВМИ) за последние 4 года вырос на 40–50 процентов.

Несколько московских донорских клиник рассказали, что услуга стала популярна среди одиноких здоровых женщин. Чаще всего это россиянки в возрасте от 30 до 45 лет, которые не смогли найти подходящего партнера для создания семьи. Это женщины с хорошим материальным достатком, карьеристки. Многие из них столкнулись с болезненным опытом во взаимоотношениях с мужчинами.

Психологи между тем настороженно относятся к такому явлению. Они считают, что соло-материнство может послужить причиной неосознанной обиды. Чувство вины и разочарования, как правило, возникает со стороны матери спустя несколько лет — из-за «самоотверженного принесения себя в жертву во благо ребенка», поделилась психолог Ольга Королева. Дело в том, что мать вынуждена быть единственным источником заработка, заботы и воспитания.

Перекос в эмоциональной связи с матерью также чреват для ребенка сложностями при сепарации и формировании границ во взрослом возрасте.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за последние пять лет практически на 40 процентов выросло число многодетных семей.